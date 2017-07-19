Emmanuel Adebayor'un kariyeriyle kardeşi oynamış
İstanbul Başakşehir Kulübünün Togolu yıldızı Adebayor, Real Madrid'de oynadığı dönemde takımdan ayrılış hikayesini anlattı. İngiliz basınına demeç veren futbolcu, o dönem kardeşinin kendi ağzından İspanyol kulübüne ayrılık mektubu yazdığını belirtti.19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:25
Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, İngiliz basınına verdiği röportajda Real Madrid'den nasıl ayrıldığını anlattı.
Kardeşinin, Real Madrid kulübüne ailesi adına mektup gönderdiğini dile getiren Adebayor, İspanyol kulübünden ayrılışıyla ilgili şöyle konuştu;
- "Madrid'de kalabilmek için her şeyi yaptım ancak kardeşimin gönderdiği bir mektup yüzünden kalamadım. Kardeşim, ailemin ağzından Real Madrid'de kalmak istemediğime dair bir yazı gönderdi. Kesin olarak bu yüzden gönderildiğimi söyleyemem ama önemli bir etken oldu"
"Ailemle artık görüşmüyorum. Sadece para istemek için arıyorlar. Onlar sadece parayı önemsediler"
(Yeni Şafak)