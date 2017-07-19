Emmanuel Adebayor'un kariyeriyle kardeşi oynamış

Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, İngiliz basınına verdiği röportajda Real Madrid'den nasıl ayrıldığını anlattı.

Kardeşinin, Real Madrid kulübüne ailesi adına mektup gönderdiğini dile getiren Adebayor, İspanyol kulübünden ayrılışıyla ilgili şöyle konuştu;

"Ailemle artık görüşmüyorum. Sadece para istemek için arıyorlar. Onlar sadece parayı önemsediler"