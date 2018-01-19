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Emmanuel Adebayor'dan flaş açıklama: O takımdan nefret ediyorum

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, eski hocası Arsene Wenger hakkında sert konuştu

19 Ocak 2018 Cuma 12:44
Emmanuel Adebayor'dan flaş açıklama: O takımdan nefret ediyorum

Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu Emmanuel Adebayor, Nijerya'da yayım yapan bir internet sitesinde yayımlanan demecinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Togolo golcü, Arsenal'de oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Arsene Wenger'i yalancılıkla suçlarken Arsenal kulübüne karşı olan nefretini de gizlemedi.

Adebayor, Topçular'dan ayrılmadan evvel Wenger ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "Bana 'Ya gidersin ya da takımda kalıp oynamazsın.'dedi." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki golcü oyuncu Manchester City'e transfer oluşunun ertesi günündeyse Wenger'in basın toplantısında kendisi için "Daha çok para istedi ve kendi isteğiyle ayrıldı." şeklinde konuştuğunu ve o gün bugündür Arsenal'dan nefret ettiğini söyledi.

Başakşehir'in santrforu, 2011'de Real Madrid'de beraber çalıştıkları Jose Mourinho içinse "O, hep sevdiğim ve daima seveceğim bir teknik adam. Şimdiye dek rastladığım en dürüst menajer." yorumunu yaptı.

Adebayor, Manchester City formasıyla Arsenal'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından gösterdiği sevinç nedeniyle tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi olmuştu.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:44
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