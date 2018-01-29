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Emmanuel Adebayor'dan asker selamı

Başakşehir'in Togo'lu yıldızı Adebayor, karşılaşmanın 43. dakikasında attığı golün ardından sevincini asker selamı yaparak gerçekleştirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
Emmanuel Adebayor'dan asker selamı

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan Emmanuel Adebayor, sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi. Adebayor'un gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri de coşturdu. Taraftarlar, asker selamı veren Togolu golcüyü alkışlayarak karşıladı. 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
  1. adebayor
  2. başakşehir
  3. karabükspor
  4. süper lig
  • HalitHalit54 dk önce
    Bu chp illere kapak olsun lanet olsun chp ye oy veren hainlere chpkk hdp hepsi amerikan ısrail köpekleri.
  • İkraİkra1 sa önce
    Bu selam milli olamayan hainlere gelsin...
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