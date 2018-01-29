Emmanuel Adebayor'dan asker selamı
Başakşehir'in Togo'lu yıldızı Adebayor, karşılaşmanın 43. dakikasında attığı golün ardından sevincini asker selamı yaparak gerçekleştirdi.29 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan Emmanuel Adebayor, sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi. Adebayor'un gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri de coşturdu. Taraftarlar, asker selamı veren Togolu golcüyü alkışlayarak karşıladı.