Emmanuel Adebayor: Saidou ile konuşunca ikna oldum

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Emmenuel Adebayor Türkiye günleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
BeIn Sports'a konuşan Togolu yıldızın röportajından öne çıkanlar şunlar:
"Saidou ile bu konuşmayı yapınca ikna oldum"
- Buraya gelmemde en büyük faktör Alioum Saidou. Afrika Uluslar Kupası'ndayken, Saidou oraya kadar geldi. Başakşehir'in nereden geldiğini, nasıl bir projesi olduğunu ve hedeflerini anlattı. Saidou ile bu konuşmayı yapınca ikna oldum. Bu zamana kadar eksik olan şey sevgi ve bana güven verilmesiydi. Başakşehir'de hepsini buldum. Bana güvenen, beni seven bir hocam var.
"İlk tanışmak istediğim kişi Emre'ydi"
- Kaptan Emre müthiş bir karakter, müthiş bir kişilik, müthiş bir oyuncu. İngiltere'de aynı sahada yer almıştık. Ben Arsenal'de, o Newcastle'daydı. Başakşehir ile anlaştığımda ilk yaptığım iş Başakşehir'i internetten araştırmaktı. Emre'yi kadroda görünce, 'Emre burada' dedim. Şaşırdım, burada oynadığını bilmiyordum. İlk tanışmak istediğim kişi Emre'ydi. Tanışınca, geçmişten konuştuk, yapmak istediklerimizi konuştuk. Emre'nin benim hayatımı kolaylaştırdığını söyleyebilirim.
"Burada kendimi evimde gibi hissediyorum"
- Ben hayatını tamamen futbola adamış bir insanım. Dışarıya çıktığımda; ister Beşiktaş taraftarı, ister Fenerbahçe, ister Galatasaray taraftarı olsun hepsinin bana yaklaşımı çok iyi, çok kibarlar. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkler ve Afrikalılar arasında cana yakınlık açısından çok büyük benzerlikler var. Bana her zaman evimde hissettiriyorlar.
"Onu tekrar aramadım"
- İlk geldiğimde Robin van Persie'nin telefonu almıştım ama Türkiye numarası değilmiş. Görüşmek için tekrar bir girişimde bulunmadım. İki tane Galatasaray maçına çıktım. De Jong kardeşim gibi sevdiğim bir insan. Görüşme şansımız oldu. De Jong'un ailesiyle de görüşeceğiz. Robin van Persie ile Arsenal'de, kırmızı formayla güzel günler yaşadık. Onu tekrar aramadım. Fenerbahçe ile yapacağımız kupa maçında birbirimizi göreceğiz.
"Bu travmayı atlatmam kolay olmadı"
- Togo Milli Takımı'na yapılan silahlı saldırıda o otobüsün içindeydim. Gözümün önünde insanlar öldü. Dehşet vericiydi. Bu travmayı atlatmam kolay olmadı. O zaman eşim hamileydi. Evimizdeki temizlikçi bardağı düşürse bile ürküyordum. O dönem Manchester City bana psikolog verdi. Togo Milli Takımı bırakmaya karar verdim.