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Emlakçılarda sertifika heyecanı

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Serhat Çeker, Emlak Danışmanlığı kursunda başarı gösteren 26 kursiyere sertifikasını verdi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:16
Emlakçılarda sertifika heyecanı

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Çeker, Kırıkkale Üniversitesi ve Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen kursa şimdiye kadar 3 dönemde 130 kişinin sertifika aldığını belirtti. Meclisten geçmesi planlanan yasa tasarısıyla bu sertifikalar olmadan emlak dükkanının açılamayacağını belirten Çeker, "Artık bu diploma gibi bir şey oldu. Hangi meslek dalında olursa olsun bu sertifikalar olmadan emlak dükkanı açamazsınız" diye konuştu.

"Çok sayıda arkadaş dükkan açtı"

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Emlak Bölümü olmadığı için Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını kaydeden Çeker, "Biz bu anlaşmayla kurslarımızı, sınavlarımızı yaptık. Emlak Danışmanlığı kursunda diploma alarak işyeri açan çok sayıda arkadaşımız oldu" dedi.

Emlak Danışmanlığı Sertifika Programına ilişin başvuruların devam ettiğini bildiren Çeker, "Yeni yasa tasarısına göre hareket edeceğiz. Yeni uygulamayla bu kurslar 6 ay sürecek" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:16
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