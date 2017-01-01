Emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yolda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Tüfenkci, “Böylece ne alıcı ne de satıcı mağdur olacak” dedi.

İkinci el otomobil ticaretinin ardından emlak piyasasına da çekidüzen getirmek için harekete geçildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el emlak piyasasına ilişkin yönetmelik hazırladıklarını belirtti. Bu alanda ciddi boşluk olduğunu vurgulayan Tüfenkci, özellikle son dönemde yaşanan mağduriyetlerin bu boşluklardan kaynaklandığını kaydetti.

Bakan Tüfenkci şöyle devam etti: “Bu konuda son değerlendirmeleri yaptıktan sonra yönetmelik haline getirip Başbakanlığa göndereceğiz. Emlakçıların mesleki yeterliliği, işletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standart getirilmesi, emlakçı komisyon oranlarının belirlenmesi, ekspertiz raporlarının alınması noktasında düzenlemeler yaparak inşallah önemli bir boşluğu dolduracağız. Böylece ne alıcı ne de satıcı mağdur olacak. Habertürk