Emlak Konut'tan ihale rekoru

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, bu yul gerçekleştirdiği ihaleler ile büyük ilgi çekti. Emlak Konut bu yıl içerisinde rekor denilebilecek 13 milyarlık ihale gerçekleştirdi. İhaleleri hakkında açıklamalar yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “2017 yılı içerisinde İstanbul’da; Zeytinburnu Beştelsiz, Şile Çavuş, Beykoz Riva ve Tuzla İçmeler ihalelerini gerçekleştirdik. İzmir’de ise, Tariş Kooperatifi ile yapılan protokol kapsamında Konak 1. ve 2. etap arsalarımızı ve Antalya Muratpaşa’daki arazilerimizin ihalelerini gerçekleştirdik. Ayıca hem ölçek hem konsept olarak farklı konumlandırdığımız Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin 2.etap ihalesini 2 milyar TL’lik bir değer oluşturarak sonuçlandırdık. Bu 8 ihale neticesinde, yaklaşık 13 milyar TL değer oluşturarak rekor diye nitelendirebileceğimiz hedeflenen gelir rakamına ulaştık. Şirket payı toplam geliri olarak en az 4 milyar TL elde edilecek” diye açıklama yaptı.



KAMPANYA ETKİSİ

Murat Kurum, 2017 ilk yarıyıl itibariyle gerçekleşen 3 bin 556 bağımsız bölüm satışı, 3 milyar 906 milyon TL satış değeri ve 617 bin metrekare satılabilir alan değerleri genel olarak beklentileri doğrultusunda ilerlediğini açıkladı. Kurum, Emlak Konut çatısı altındaki yüklenicilerin başlattığı ‘şimdi al 2019’da öde’, ayrıca Anadolu projesi için başlatmış olduğu yüzde 5 peşinat 240 aya varan vade ile konut sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanyaların katkısıyla, yıl sonu rakamlarımız olumlu etkileneceğini de dile getirdi.



Murat Kurum, geçen ay 796.5 milyon TL değerinde doğrudan arsa satışı gerçekleştirdiklerini ve Emlak Konut'un üzerinde proje gerçekleştirdiği arazilerinin büyüklüğü 6.3 milyon metrekarenin üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.



Kurum genç nüfus, yeni konut ihtiyacı ve kentsel dönüşüm hamlesinin de etkisi ile gayrimenkul sektörünün büyümeye devam edeceğini vurguladı.