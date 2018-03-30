Emlak Konut’tan 84 ay sıfır faiz

YP İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, bu tür kampanyalarla sektöre olumlu yönde katkı sağladıklarını belirterek, ’’Şu ana kadar Emlak Konut’la yapılan yüzde 0 faizli kampanyaların hiçbiri bu kadar uzun planlanmamıştı. Bu kampanya, Koordinat Çayyolu gibi özel bir projeden ev sahibi olmak, Koordinat’ını bulanlar arasında yer almak isteyenlere çok güzel yeni yıl hediyesi olacak” dedi. Söz konusu kampanya 30 Mart 2018’de sona erecek.