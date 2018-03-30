Emlak Konut’tan 84 ay sıfır faiz
Emlak Konut GYO güvencesi ve YP İnşaat imzasıyla Ankara’da hayat bulan Koordinat Çayyolu’nda ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 10’dan başlayan peşinat, sıfır faiz ve 84 ay vadeli kampanya ilgi gördü.
YP İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, bu tür kampanyalarla sektöre olumlu yönde katkı sağladıklarını belirterek, ’’Şu ana kadar Emlak Konut’la yapılan yüzde 0 faizli kampanyaların hiçbiri bu kadar uzun planlanmamıştı. Bu kampanya, Koordinat Çayyolu gibi özel bir projeden ev sahibi olmak, Koordinat’ını bulanlar arasında yer almak isteyenlere çok güzel yeni yıl hediyesi olacak” dedi. Söz konusu kampanya 30 Mart 2018’de sona erecek.