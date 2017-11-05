Emlak Konut'a güvenenler kazançlı çıktı

TÜRKİYE’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, yılın ilk 10 ayında çözüm ortaklarıyla gerçekleştirdiği projeler, kampanyalar ve ihalelerle sektöre yön verdi. Şirketin imza attığı projeleri inşa edenler kadar buralardan ev sahibi olanlar da kazançlı çıktı.

2017 yılı içerisinde İstanbul’da; Zeytinburnu Beştelsiz, Şile Çavuş, Beykoz Riva ve Tuzla İçmeler ihalelerini gerçekleştirdiklerini anlatan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, İzmir’de ise, Tariş Kooperatifi ile yapılan protokol kapsamında Konak 1. ve 2. etap arsaları ile Antalya Muratpaşa’daki arazilerinin ihalelerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projesine de değinen Kurum, 2 milyar liralık değerle bölgenin sektör oyuncuları kadar yatırımcılar tarafından da cezbedici görüldüğünü dile getirdi. ‘’Toplam 8 ihalede, yaklaşık 13 milyar liralık değer oluşturarak rekor diye nitelendirebileceğimiz hedeflenen gelir rakamına ulaştık’’ diyen Kurum, ‘’Şirket payı toplam geliri olarak en az 4 milyar TL elde edilecek” mesajı verdi.



KAMPANYALARA DEVAM



2017 yıl sonuna kadar önlerine 8 milyar liralık bir satış hedefi koyduklarını anlatan Kurum, “2017 ilk yarıyıl itibariyle gerçekleşen 3 bin 556 bağımsız bölüm satışı, 3 milyar 906 milyon TL satış değeri ve 617 bin metrekare satılabilir alan değerleri genel olarak beklentilerimiz doğrultusunda oldu. Özellikle eylül ayından itibaren, Emlak Konut çatısı altındaki yüklenicilerin başlattığı ‘şimdi al 2019’da öde’, ayrıca Anadolu projesi için başlatmış olduğu yüzde 5 peşinat 240 aya varan vade ile konut sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanyaların katkısıyla, yılsonu rakamlarımız olumlu etkilenecektir’’ diye konuştu.



BAŞAKŞEHİR YİNE GÖZDE



13 bin bağımsız bölüm, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirerek Başakşehir’in cazibe merkezi haline gelmesinde rol alan Emlak Konut GYO, bölgeye değer katan, ofis, otel, park gibi yapılara da çözüm ortaklarıyla birlikte imza attı. Bunlar arasında Avrupa Konutları, Tahincioğlu, EYG, Makro, AK Yapı gruplarının projeleri öne çıkıyor. Kurum, son olarak hayvanat bahçesine kadar birçok faaliyeti bünyesinde barındıracak olan ‘Kuzey Yakası’ projesinin satışlarına devam edildiğini kaydederek, üzerinde proje uygulanmayan arazilerinin büyüklüğünün 6.3 milyon metrekare düzeyinde olduğunu dile getirdi.