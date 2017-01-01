Emlak Konut GYO Müdürü Kurum, bu yılki hedeflerini açıkladı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, düzenlediği basın toplantısında 2017 yılını değerlendirdi ve şirketin 2018 hedeflerinden bahsetti. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar lira değerinde satış gerçekleştirdi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Bugün baktığımız zaman 2017 başında belirlediğimiz hedeflerimizi yüksek oranda yakaladığımızı görüyoruz. 2017 yılı içerisinde 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve 7,7 milyar liralık satış gerçekleştirdik. 2017 yılı faaliyetlerimize göz attığımızda 1,27 milyar lira değerinde arsa alımı gerçekleştirdik. Ayrıca 9 adet gelir paylaşım ihalesini de başarıyla tamamladık. Baktığımız zaman 2017 yılı içerisinde teslim ettiğimiz projelerimizdeki satış oranı yüzde 95'i bulmuş durumda. 2018 yılında ise teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı şimdiden yüzde 74'ü yakalamış durumda." diye konuştu.

Kurum ayrıca 2017 yılı içerisinde Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörünün direçli olduğunu ifade ederek, "Birlikte bir bütünü oluşturan gayrimenkul sektörü ve ülke ekonomimiz 2017 yılında dış etkenlere karşı ne kadar dirençli olduğunu gösterdi. TÜİK verileri incelendiğinde 2017 yılı içerisinde toplamda gerçekleşen ilk ve ikincil el konut satışlarının geçen yıl rakamlarınını üzerinde olduğunu görüyoruz. 3. çeyrek büyüme rakamlarına baktığımızda ekonomimizin yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu oran tüm dünya ülkelerinde açıklanan 3. çeyrek değerleri arasında en yüksek olma özelliğini de taşıyor." ifadelerini kullandı.

Emlak Konut GYO'nun arsa portföyleri hakkında da konuşan Kurum, "Mevcut 5,3 milyar lira değerindeki arsa portföyümüz içerisinden İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar lira olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar liralık iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz." dedi.



"2018'DE 1,8 MİLYAR LİRALIK NET KÂR HEDEFLİYORUZ"

2018 yılı hedeflerini de açıklayan Kurum, "2018 için 7,2 milyar lira seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018'de 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1,8 milyar liralık net kâr gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.