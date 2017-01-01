Emlak fiyatı bu yıl bir tek o ilde artmadı

Hürriyet Emlak Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre emlak sektörü 2018'e güçlü bir başlangıç yaptı. Satılık konut fiyatları, son bir ayda artış gösterdi. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 7 artarken, İstanbul'da artış oranı yüzde 9 oldu. Son bir ayda ise 5 büyük il arasında yer alan Ankara, İzmir ve Antalya'da da fiyatlar yukarıya çıktı.

Türkiye'nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Ocak 2018 Emlak Endeksi'ni açıkladı. Hürriyet Emlak Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, geçtiğimiz yılı fiyat artışıyla kapatan emlak sektörü 2018'e de güçlü bir başlangıç yaptı. Emlak yatırımcısı için bu yıl da fiyat artışları hız kesmeyecek. Türkiye genelinde satılık konut metrekare ortalama fiyatları son 1 yılda yüzde 7 artışla 2 bin 735 TL'den 2 bin 924 TL'ye ulaştı.

İstanbul'daki konutlar ise yüzde 9 fiyat artışıyla 4 bin 491 TL'den 4 bin 892 TL/metrekare ortalamasına çıktı. Satılık konut fiyatları, son bir ayda artış gösterdi. 5 büyük ilde Bursa dışında fiyatlar her ilde arttı.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan il hâlâ Edirne. Edirne'de son bir yılda fiyat artışı yüzde 36'ya çıktı. Edirne'yi yüzde 29 artışla Kırklareli, yüzde 23 artışla Sinop, yüzde 21 artışla Elazığ ve Balıkesir takip etti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il

Ocak 2017 Ort. m2 Fiyat Ocak 2018 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Edirne 1.395 TL 1.899 TL %36 2. Kırklareli 1.442 TL 1.860 TL %29 3. Sinop 1.750 TL 2.149 TL %23 4. Elazığ 1.070 TL 1.291 TL %21 5. Balıkesir 1.833 TL 2.221 TL %21

5 büyük ilde satılık konut değişim oranları

Ocak 2017 Ort. m2 Fiyat Ocak 2018 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İstanbul 4.491 TL 4.892 TL %9 2. Ankara 1.750 TL 1.850 TL %6 3. İzmir 2.429 TL 2.828 TL %16 4. Bursa 1.706 TL 2.000 TL %17 5. Antalya 1.860 TL 2.050 TL %10

İstanbul'da Kanal İstanbul projesinin etkisi

İstanbul'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9, son bir ayda da yüzde 3 arttı. Ocak 2017'de metrekare ortalama fiyat 4 bin 491 TL iken, Ocak 2018'de 4 bin 892 TL oldu. Kiralık konutların metrekare ortalaması ise son bir yılda yüzde 2 arttı. Son bir ay içinde ise fiyatı en çok artan ilçe yüzde 7,8 ile Beyoğlu olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -7,4 ile Sultanbeyli oldu. İstanbul genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 15 yıl ile Esenyurt yer aldı.

Geçtiğimiz ay güzergâhı belli olan Kanal İstanbul projesinin etkisi Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde hissedildi. Son bir ayda Küçükçekmece'de satılık konut metrekare ortalama fiyatlar 3 bin 765 TL'den 3 bin 773 TL'ye çıktı. Arnavutköy'de ise fiyatlar 2 bin 316 TL'den 2 bin 407 TL'ye yükseldi. Arnavutköy'de arazi fiyatları da son bir ay içinde 361 TL/metrekare ortalamasından 372 TL'ye yükseldi.

Son 1 ay İstanbul

Fiyatların arttığı ilçeler 1. Beyoğlu %7,8 2. Adalar %4,9 3. Şile %4,6

Fiyatların düştüğü ilçeler 1. Sultanbeyli %-7,4 2. Avcılar %-4,2 3. Başakşehir %-3,3

En kısa amortisman süreleri 1. Esenyurt 15 yıl 2. Gaziosmanpaşa 16 yıl 3. Sancaktepe 17 yıl

Ankara'da kiralık konut fiyatları sabit

Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 6 artarak 1.750 TL'den 1.850 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise bir yılda hiç değişmedi. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 2,4 ile Gölbaşı olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -0,8 ile Altındağ oldu. Ankara genelinde amortisman süresi de 17 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 18 yıl ile Mamak yer aldı.

Son 1 ay Ankara

Fiyatların arttığı ilçeler 1. Gölbaşı %2,4 2. Çubuk %2,0 3. Polatlı %1,8

Fiyatların düştüğü ilçeler 1. Altındağ %-0,8 2. Etimesgut %-0,1 3. Çankaya %-0,1

En kısa amortisman süreleri 1. Mamak 18 yıl 2. Altındağ 19 yıl 3. Keçiören 19 yıl

İzmir'de fiyatlar kademeli olarak artıyor

Hürriyet Emlak Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, İzmir'de satılık konut fiyatları 2017 boyunca kademeli olarak arttı. 5 büyük il arasında fiyat artışında Bursa ile yarışan İzmir'de satılık konut fiyatlarındaki değişim son bir yılda yüzde 16 oldu. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 8,4 ile Bergama olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -3,9 ile Dikili oldu. İzmir genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sıralarda 17 yıl ile Konak ve Bergama yer aldı.

Son 1 ay İzmir

Fiyatların arttığı ilçeler 1. Bergama %8,4 2. Urla %4,1 3. Güzelbahçe %3,3

Fiyatların düştüğü ilçeler 1. Dikili %-3,9 2. Tire %-2,8 3. Seferihisar %-0,4

En kısa amortisman süreleri 1. Konak 17 yıl 2. Bergama 17 yıl 3. Çiğli 18 yıl





5 büyük ilde şampiyon yine Bursa

Türkiye'nin 5 büyük ili arasında 2017'nin emlak şampiyonu yine Bursa oldu. Bursa'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 17 arttı. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 3,4 ile Gemlik olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -2,2 ile Yıldırım oldu. Bursa genelinde amortisman süresi de 17 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 17 yıl ile Osmangazi yer aldı.

Son 1 ay Bursa

Fiyatların arttığı ilçeler 1. Gemlik %3,4 2. Mudanya %1,8 3. Kestel %1,6

Fiyatların düştüğü ilçeler 1. Yıldırım %-2,2 2. Nilüfer %-0,2

En kısa amortisman süreleri 1. Osmangazi 17 yıl 2. Nilüfer 18 yıl 3. Mudanya 21 yıl

Antalya'da konut fiyatları Bursa'yı solladı

Antalya'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 10 arttı. 2017'nin sonlarına doğru Ankara'ya paralel olarak artan fiyatlar son iki ayda hızla yükseldi. Satılık konut metrekare ortalama fiyatı 2 bin 50 TL'ye çıktı ve Bursa'daki 2 bin TL fiyatını geçti. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 6,9 ile Aksu oldu. Döşemealtı ilçesinde son bir ayda fiyatlar yüzde -14,4 oranında düştü. Antalya genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 17 yıl ile Döşemealtı yer aldı.

Son 1 ay Antalya

Fiyatların arttığı ilçeler 1. Aksu %6,9 2. Kemer %2,0 3. Kepez %1,9

Fiyatların düştüğü ilçeler 1. Döşemealtı %-14,4

En kısa amortisman süreleri 1. Döşemealtı 17 yıl 2. Kepez 19 yıl 3. Muratpaşa 20 yıl





