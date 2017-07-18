EMKO yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

kombi ülkesi İtalya’ya kombi, çelik ülkesi Çin’e çelik radyatör satışını artırmak olarak belirlendi.

Toplantıyı EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay yaptı. İslam Günay ve Emko Satış ve Pazarlama Müdürü Ömer Faruk Yıldız Katıldı.

Bakacakkadı’da üretim yapan EMKO Isıtma sistemleri satış ve pazarlama personeli ile beyaz yaka üretim personeli EMKO üretim tesislerinde geride kalan 6 ayı değerlendirmek ve önümüzdeki 6 aylık planlarını yapmak üzere bir araya geldi. İstanbul Ankara Trabzon bölge müdürlükleri personeli ile dış ticaret personelini katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda konuşan EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, Ülke olarak zor günler geride bıraktıklarını söyledi. Artık ele ele verip uçuşa geçmenin zamanı olduğunu ifade eden Günay, “Milli istihdam seferberliği kapsamında 30 yeni personel daha işe alınma kararı alındı. Ülkemiz zor zamanları geride bıraktı. Artık yürüme değil, koşma da değil, uçuşa geçme zamanıdır. El ele hep birlikte bu zorlukları aşmasını bilmeliyiz. EMKO olarak panel radyatör, havlupan ve katı yakıtlı kazanı 56 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen seneden bu yana üretim gamımıza Kombiyi de ekledik. Yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak üretilen kombilerimizin en büyük özelliği öncelikle yüzde yüz Türk sermayesi ile üretilmesi ikinci özelliği çok sessiz çalışmaları ve üçüncü olarak ta ekonomik olmalarıdır. Bu sene itibari ile de Yurt içinde kombi satıcı ve servislik noktaları oluşturulmaya başlandı. İhracat yapan üreticiye yönelik devlet teşviklerinin artırılması istihdam artışı ve dış ticaret açığının kapanması açısından çok önemli Anadolu da yatırım yapanlar büyük şehirlerden daha fazla desteklenmeli. Çünkü bu tür firmalar büyük şehirlerin liman, ulaşım ve yetişmiş eleman fırsatlarından istifade edemiyor. Zonguldaklılar artık madenci alışkanlığından ve devlet eline bakmaktan vazgeçmeli. Yeni müteşebbisler ve yeni alanlara ihtiyaç var. Vatanı ve milleti için yatırım yapanlar çınar ağacı gibidirler. Korunmaları lazım.

Son 10 yılda Türk üreticiler dünyanın her yerine girmeye başladı. Bunda hükumetimizin başarısı ve ülkemizin itibarının artmasının rolü büyük. Bu seviyeden sonra artık patentli üründe ve marka büyüklüğünde iddialı olmalıyız’ şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Kombi tesislerinin gezilmesi ile program sona erdi.