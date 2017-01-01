Eminevim’dev Konya’da anahtar teslim sevinci

DÜŞÜK TAKSİT, SIFIR FAİZ

26 yıldır Türkiye genelinde benzer sevinçlerin yaşanması için el birliği sistemi ile hizmet veren Eminevim, Konya’daki 10’uncu yılında, uzun zamandır ‘ah bir evim olsa’ diye umutla bekleyen ailelerin moral kaynağı oldu.

Yurdun dört bir yanında düşük taksitlerle ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişiye ulaşan şirket, yılın ilk ayında Konyalılarla tapu heyecanına ortak oldu. Konya’da Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün de katıldığı organizasyonda 730 aileye tapuları dağıtıldı.

BİN KİŞİ YEMEKTE BULUŞTU

Aileler kadar heyecanlı olduğu gözlenen Emin Üstün, yaptığı konuşmada, ”Biz 25 yıldır Konya’dayız. Bu 25 yılın ilk 15 yılında otomobil teslimatımız oldu. Son 10 yıldır konut teslimatımız var. Türkiye genelinde 76 bin otomobil, 36 bin konut vermek suretiyle Eminevim hizmetini Türkiye’nin tamamına sunduk ama Konya bizim için başka bölge. Konya ikinciliğe, üçüncülüğe oynayan bir bölgemiz. Konya’da bu akşam bin kişilik bir yemekle bizden ev otomobil alan müşterilerimizle ve bizi yakından tanımak isteyenleri davet ettik. Konyalılar bizi yakından tanır, Konyalıları da biz tanırız” diye konuştu. Organizasyona yaklaşık bin davetlinin yanı sıra Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölge yöneticileri katıldı.

‘’DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ’’

Bugüne kadar yüz binden fazla ailenin mutluluğuna ortak olduklarını vurgulayan Emin Üstün, “Bunlardan bazıları otomobiline kavuştu, bazıları da evinin anahtarını teslim aldı. Ama hepsinin ortak bir yanı vardı o da mutlulukları. Bu zamana kadar hep hayalini kurdukları otomobillerine ve evlerine elbirliği sistemimiz ile kavuştular. Mutluluklara vesile olmayı bize nasip ettiği için Rabbimize hamdediyoruz. Edirne’den Ardahan’a, Türkiye’nin hemen her yerinde tapu teslim törenlerimiz devam edecek. 26 yıllık Emin Şirketler Grubu olarak 2018’de daha çok çalışacağız’’ dedi.