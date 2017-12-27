EMİNEVİM, üç kişiyi Kudüs’e götürecek

Eminevim ve Emin Travel’in sponsorluğunda 31 Aralık 2017 Pazar günü Mekke’nin fethinin yıldönümü kutlanacak. Programda Muhammed Emin Yıldırım ‘İnsan ve Fetih’ konulu, Mehmet Talu ise misafir konuşmacı olarak katılımcılara seslenecek. Kutlama kapsamında kurayla belirlenecek üç kişi Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ücretsiz gönderilecek.

KUDÜS BİLİNCİ ÖNEMLİ

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Kudüs bilinci oluşturmak için bu tür programlar yapıyoruz, yapanları destekliyoruz” diye konuştu. Üstün, kamuoyunda duyarlılık oluşturmak için üç kişiyi Kudüs’e göndereceklerini belirtti.

TOPLA TÜFEKLE ALINAMAZ

Kudüs’ün kutsal bir mekan olduğunu vurgulayan Üstün, şunları ifade etti: “Kudüs, bugün top ile tüfek ile alınamaz. Kudüs, gönülleri fethederek kazanılır. Kudüs, severek kazanılır. Tüm Müslümanlar gönüllerinde Kudüs’e yer ayırmalı. Önce biz Kudüs’ü seveceğiz ki bu sevgimizi göstereceğiz ki, orayı tekrar fethedebilelim. Orayı, uzaktan seviyorum demekle olmaz. Seviyorsak eğer, Kudüs’ün sokağında dolaşmalı, camisinde namaz kılmalı ve oralarda olduğumuzu, Kudüs’ü sevdiğimizi hem Filistinli kardeşlerimize hem tüm dünyaya göstermeliyiz.”