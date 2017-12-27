Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

EMİNEVİM, üç kişiyi Kudüs’e götürecek

Mekke’nin fethinin yıldönümü münasebetiyle özel program hazırlayan Emin Şirketler Grubu, programa katılan üç kişiyi çekilişle Mescid-i Aksa’ya götürecek.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:42
EMİNEVİM, üç kişiyi Kudüs’e götürecek

Eminevim ve Emin Travel’in sponsorluğunda 31 Aralık 2017 Pazar günü Mekke’nin fethinin yıldönümü kutlanacak. Programda Muhammed Emin Yıldırım ‘İnsan ve Fetih’ konulu, Mehmet Talu ise misafir konuşmacı olarak katılımcılara seslenecek. Kutlama kapsamında kurayla belirlenecek üç kişi Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ücretsiz gönderilecek.

KUDÜS BİLİNCİ ÖNEMLİ

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Kudüs bilinci oluşturmak için bu tür programlar yapıyoruz, yapanları destekliyoruz” diye konuştu. Üstün, kamuoyunda duyarlılık oluşturmak için üç kişiyi Kudüs’e göndereceklerini belirtti.

TOPLA TÜFEKLE ALINAMAZ

Kudüs’ün kutsal bir mekan olduğunu vurgulayan Üstün, şunları ifade etti: “Kudüs, bugün top ile tüfek ile alınamaz. Kudüs, gönülleri fethederek kazanılır. Kudüs, severek kazanılır. Tüm Müslümanlar gönüllerinde Kudüs’e yer ayırmalı. Önce biz Kudüs’ü seveceğiz ki bu sevgimizi göstereceğiz ki, orayı tekrar fethedebilelim. Orayı, uzaktan seviyorum demekle olmaz. Seviyorsak eğer, Kudüs’ün sokağında dolaşmalı, camisinde namaz kılmalı ve oralarda olduğumuzu, Kudüs’ü sevdiğimizi hem Filistinli kardeşlerimize hem tüm dünyaya göstermeliyiz.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    1. Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    2. Doğu Guta kan ağlıyor
    3. "Aşılar son derece güvenilir biyolojik..
    4. Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak,..
    5. Suudi Arabistan'da önemli gelişme!
    6. Arap ülkelerinden tarihi karar!
    7. TMO’nun “sukuk ihracı” için gong..
    8. Hububat ve bakliyat ihracatında..
    9. ‘Küresel sermayeye meydan okumak bu’
    10. S. Arabistan'da flaş gelişme! Serbest..
    11. İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!
    12. Taşeronların toplam hizmet süresinde..
    13. 110 evcil hayvan yurda kaçak..
    14. Türkiye'den 3 ülkeye gözdağı
    15. Sancaktepe'de bir evde 2 erkek cesedi..
    16. Almanların erken rezervasyonu sevindirdi
    17. Türk tekstilciler 2018’de ihracat..
    18. Siyonistler iyice kudurdu! İşkenceye..
    19. Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı..
    20. Yıllık sanayi ürün istatistikleri..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...