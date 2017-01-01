Eminevim, 9 ayda 12 binin üzerinde teslimat yaptı!

İnsanları banka kredisiz, faizsiz ev sahibi yapan Eminevim, 2017'de de durmak bilmedi. Yılın ilk 9 ayında 13 bine yaklaşık insanı konut sahibi yaptı. Konuyla ilgili Eminevim'den yapılan açıklamada, “Bu sayının parasal büyüklüğü ise 1 milyar 54 milyon 564 bin liraya karşılık gelmektedir. 2017 yılı ilk 3 çeyreğinde aylık ortalama 125 milyon TL’lik teslimat cirosundan bahsetmek mümkün. Teslimat tutarının yıl sonunda 1 milyar 500 milyon liraya ulaşmasını bekliyoruz,” denildi.