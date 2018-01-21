Emine Erdoğan'dan Zeytin Dalı paylaşımı

Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizi terör tehdidinden korumak ve bölgemizi huzura kavuşturmak amacıyla Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, Türkiye'nin dualarının Mehmetçik ile olduğunu kaydetti.