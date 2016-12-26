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Emine Erdoğan'dan tüm first lady'lere mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdi.

Emine Erdoğan'dan tüm first lady'lere mektup
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:03
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'Suriye'de hepimizin gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu ülkede geçtiğimiz 5 yılda 600 binden fazla insan öldürüldü, 7 milyon insan evinden oldu, 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı çatışmalarda, çocuklar, kadınlar ve siviller katledildi. Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor.

"SURİYE'DE YAŞANAN BU DRAMI VİCDANLARINIZA ARZEDİYORUM"

Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna'da, Ruanda'da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye'de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arzediyorum.

"HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için, tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.

"TÜRKİYE, 3 MİLYON İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Türkiye olarak, savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde Halep'te yaşanan drama da kayıtsız kalmadık. Ülkemizin arabuluculuğunda açılan insanlık koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sınırlarımıza gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarımızı açtık. Halen himayemizde bulunan tüm mağdurlar gibi Halepli çocuklar, kadınlar ve erkekler de, evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktır.

"SİZLERİN KATKI VERECEĞİNE TÜM KALBİMLE İNANIYORUM"

Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.'

 
EtiketlerEmine Erdoğansuriyeemine erdoğan mektup
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