Emine Erdoğan'dan milletvekillerine o projeye destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'nin Eylül ayında başlatılan ve kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeleri amacıyla milletvekillerine mektup gönderdi.

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında 2017'nin Eylül ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek çağrısında bulundu.

Erdoğan, kendisinin himayesinde Çevre ve Şehir Bakanlığınca yürütülen projeye ilişkin milletvekillerine mektup gönderdi.

Mektubuna "Ülkemizin geleceği adına önemine yürekten inandığım Sıfır Atık Projesi'ne dair bu mektup vesilesiyle kalbi selamlarımı sunuyorum." diyerek başlayan Erdoğan, projenin Eylül 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı toplantıyla kamuoyuna tanıtıldığını hatırlattı.

Atıkların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda sıfır atık yönetimi eylem planı hazırlandığını belirten Erdoğan, bu kapsamda öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'nda başlatılan proje doğrultusunda önemli sonuçlar elde edildiğini aktardı.

"980 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ"

Projenin başladığı günden bu yana 58 ton kağıt, 14 ton plastik, 3 ton cam, 1,5 ton metal olmak üzere yaklaşık 77 ton değerlendirilebilir atığın toplanarak ekonomiye kazandırıldığını bildiren Erdoğan, bu uygulamada yalnızca alışkanlıkların değiştirilmesiyle 980 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 11 ton sera gazı salınımının azaltıldığını ve 6 ton cevher kullanımının engellendiğini ifade etti.

Erdoğan, ayrıca, sebze, meyve ve bahçe atıkları gibi organik atıklardan elde edilen kompostun Bakanlığın ve Ankara'daki okulların yeşil alanlarında kullanıldığını dile getirdi.

"BAKANLIĞIMIZ BİLGİ PAYLAŞIMI VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN HAZIR"

Dünyada birçok ülkenin başlıca sorunu olan atık yönetiminin, Türkiye'de kamu ve özel sektör iş birliğiyle en iyi şekilde gerçekleştirileceğine inandığına işaret eden Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak kamu binalarında başlatılan projenin kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayılması, projenin öncelikli hedeflerindendir. Türkiye'nin önde gelen kamu kurumlarını, belediyeleri, üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını, medyayı, ilgili sektörleri ve tüm vatandaşlarımızı bu iş birliğine davet ediyor, sizlerin de bu kampanyaya destek vereceğinize gönülden inanıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve sıfır atık uygulamasının yönetiminin de yapıldığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı, projenin işleyişine dair her türlü bilgi paylaşımı ve iş birliği için hazırdır. Nesillerimizin geleceği adına konuya ilgi ve alakanızı bekler, selam ve saygılarımı sunarım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uygulanmaya başlanmıştı.