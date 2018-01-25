Emine Erdoğan'a yakın isim Sibel Eraslan'a sürpriz görev

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviriliğine Gazeteci Yazar Sibel Erarslan'ın atandığı bildirildi.



Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Atama, 657 sayılı kanunun 59 ve 60'ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.



SİBEL ERASLAN KİMDİR



1967'de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğan Sibel Eraslan Türk gazeteci, yazardır. Üsküdar Kız Lisesi'ni (1985), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1989). İnsan hakları, kadınların eğitimi, istihdamı ve haklarıyla ilgili inisiyatiflerde görev aldı.



Teklif ve İmza dergilerinde yazdı. Bir dönem Vakit gazetesinde de köşe yazıları yazan yazar, 18 Şubat 2011 tarihinden itibaren Star Gazetesi'inde yazmaya başlamıştır. ÖyküleriDergah, Mostar ve Hece dergilerinde yer aldı.