Emine Erdoğan YEDAM açılışına katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Şanlıurfa’ya giden Emine Erdoğan, Eyyübiye Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Amatem’in açılış görenine katılacak.

Emine Erdoğan YEDAM açılışına katıldı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 17:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Şanlıurfa’ya giden Emine Erdoğan, Eyyübiye Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Amatem’in açılış görenine katılacak.

Daha önce Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin Eyyübiye’de kurulduğunu açıkladığı madde bağımlıları tedavi merkezinin açılışı bugün gerçekleştirilecek. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Amatem, kentin önemli bir yarasına merhem olacak.

‘’Türkiye’deki üçüncü şubesini açıyor’’

Konuyla ilgili bir süre önce açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, YEDAM’ın Türkiye’de 3. şubesini Eyyübiye’de açacağını açıklamıştı. Ekinci "Yeşilay Danışmanlık Merkezi" şeklinde yine burada madde bağımlılığı ile ilgili doğru mücadele anlamında bilinçli bir mücadele anlamında bir çalışma yürütülecek burada. Bu konuda yardımlarını desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çok değerli meclisten geçiren meclis üyelerimize ve değerli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım kısa bir süre içerisinde inşaatı biter ve bir yıl içerisinde açılışını hep beraber yaparız.’’ İfadelerini kullanmıştı.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeŞanlıurfaEyyübiye BelediyesiYeşilayEmine Erdoğan
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