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Emine Erdoğan vaiz ve vaizeleri ağarladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vaiz ve vaizelere hitap ederken, "Gençleri, dinin adını kullanarak terör faaliyetlerine girişen din istismarcılarının tuzağından koruyacak sağlam kaleler sizlersiniz" dedi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:14
Emine Erdoğan vaiz ve vaizeleri ağarladı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde, Diyanet İşleri  Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına bu yıl  atanan vaiz ve vaizeleri kabul etti.

Emine Erdoğan, çoğunluğu vaizelerden oluşan görevlilerin, Temmuz  ayında Ankara'da aldıkları hizmet içi eğitim programının son haftasında  gerçekleşen yemekli kabuldeki konuşmasına, toplumun manevi hayatına yönelik  hizmetleri için vaiz ve vaizelere teşekkür ederek başladı.

Vaiz ve vaizelerin, aile bağlarının güçlendirilmesi ve aile içi  sorunların çözümü noktasında verdikleri hizmetin önemine işaret eden Emine  Erdoğan, modern dünyada ailenin korunaklı bir sığınak olduğunu, güvenli aile  ortamının, güçlü ve sağlam karakterli bireylerin yetişmesine önemli katkılar  sağladığını vurguladı.

"FETÖ'nün açtığı güven bunalımını sizler onaracaksınız"

 Emine Erdoğan, katılımcılara, "Gençleri, dinin adını kullanarak terör  faaliyetlerine girişen din istismarcılarının tuzağından koruyacak sağlam kaleler  sizlersiniz. Vatandaşlarımızın manevi duygularını sömürerek, devletimize,  milletimize ihanet eden FETÖ'nün açtığı güven bunalımını yine sizler  onaracaksınız." şeklinde seslendi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:14
  1. Emine Erdoğan vaiz
  2. Emine Erdoğanvaizeleri
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