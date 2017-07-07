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Emine Erdoğan, lider eşleri programına katıldı

Almanya’nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, lider eşleri programına katıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:17
Emine Erdoğan, lider eşleri programına katıldı

G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan lider eşleri programına katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer’in ev sahipliği yaptığı program kapsamında, lider eşleri ilk olarak tekne gezisi, Denizcilik Müzesi gezisi yaptı son olarak da Alman İklim Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:17
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