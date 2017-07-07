G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan lider eşleri programına katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer’in ev sahipliği yaptığı program kapsamında, lider eşleri ilk olarak tekne gezisi, Denizcilik Müzesi gezisi yaptı son olarak da Alman İklim Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.