Emine Erdoğan: Gençleri bağımlılığa götüren tehditleri vaktinde göremezsek...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Eyyübiye Hizmet Binası’nın açılışını yaptı. Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele kapsamında bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz olarak psiko-sosyal destek vermek amacıyla hizmete soktuğu merkez, İstanbul Üsküdar ve Cerrahpaşa’nın ardından üçüncü şube olma özelliği taşıyor.

Gençleri bağımlılığa götüren tehditleri vaktinde göremezsek...

“Gençleri bağımlılığa götüren tehditleri vaktinde göremezsek, zararlı sonuçları ortadan kaldırmak için daha büyük bir mücadele vermek durumunda kalırız” diyen Emine Erdoğan, “Ebeveyniyle sağlıklı ilişkisi olan, huzurlu bir aile ortamında büyüyen çocuklar, zararlı alışkanlıklara karşı korunaklıdır'' ifadelerini kullandı.

En değerli sermaye

Çok boyutlu bir mücadeleyle beden ve ruh sağlığı yerinde, sağlam şahsiyetli bireyler yetiştirmenin önemine değinen Emine Erdoğan, bir ülke için bunun en değerli sermaye olduğunu söyledi.

Bütün planları bozacağız

Açılışta yaptığı konuşmada sözlerine terör saldırılarını kınayarak başlayan Emine Erdoğan, “Teröristler ve arkasındaki güçler, bu yiğit millet karşısında asla başarıya ulaşamayacak. diye konuştu.

Şehitlere rahmet diledi

Emine Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde inşallah bütün planları bozacağız diyerek şehitlere rahmet diledi. Bağımlılıklarla mücadele konusunda Yeşilay’ın çalışmalarını takdirle izlediklerini söyleyen Erdoğan, gençleri bağımlılıklara götüren yolun girilmesi çok kolay, ancak çıkılması çok zor bir yol olduğuna vurgu yaptı. Bağımlılıkların birbirini tetiklediğini ifade etti.