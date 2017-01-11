Emine Erdoğan büyükelçi eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı’na katılan büyükelçilerin eşleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde öğle yemeğinde bir araya geldi.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 15:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı’na katılan büyükelçilerin eşleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde öğle yemeğinde bir araya geldi.
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