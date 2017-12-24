Emin Çölaşan tilkiliği, böyle suçüstü oldu!

Gazetemiz yazarı Ali Karahansaoğlu, kaleme aldığı son yazısında, Sözcü'de kalem oynatan Emin Çölaşan'ın 'köşe yazısı' kurnazlığını deşifre etti.

İŞTE ALİ KARAHASANOĞLU'NUN İLGİLİ YAZISI:

Yazı “Sevgili okuyucularım” diye başlıyor..

Sonra 25 yıldır yazılan yazının tarih kısımları değiştirilerek tekrar yayınlanıyor.

“Türkiye Cumhuriyeti bundan tam 87 yıl önce, 23 Aralık 1930 günü korkunç bir irtica olayına tanık olmuştu. O sabah İzmir’in Menemen ilçesinde ...” şeklindeki ifade, bu yılki yazıdan..

Bu cümlenin “87 yıl” bölümünü çıkartın..

Bir yıl önce “86 yıl” yazılmış olanını.

İki yıl önce “85 yıl” yazılmış olanını..

Uzatmayayım..

Mesela 5 yıl önce, “82 yıl” yazılanını, aynı kişinin köşesinde bulabilirsiniz..

“Kes, yapıştır” yazıları..

Konu irtica olunca..

Patronu Fransa’ya kaçan Emin Çölaşan ne yapacak?

Kesip, yapıştıracak..

Yıllardır aynı hikaye çünkü..

Aynı hikaye diyoruz ama..

Dile kolay..

Yıllar içersinde, hükümetler gelmiş, hükümetler gitmiş..

“Yazı metninde, hiç değişiklik olmamış mı?” diye merak ettim..

Öyle ya..

Refah-Yol vardı. Darbe ile devrildi..

ANASOL-M kuruldu..

Devrini tamamlayıp gitti..

AK Parti geldi..

“Bu süreçteki hükümet değişikliklerinde; Emin Çölaşan mutlaka bir tilkilik yapmış olmalı..” dedim kendi kendime..

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