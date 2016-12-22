Emin adımlarla 2023’e yürüyoruz

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bütün engellemelere rağmen 2023 hedeflerine doğru yoluna devam ediyor. Başta ulaşım ve savunma sanayii olmak üzere milyar dolarlık projeleri bir bir hayata geçiren Türkiye’ye, artan terör saldırılarına rağmen önceki gün Avrupa ve Asya kıtalarını deniz altından kara yolu ile bağlayacak olan Avrasya Tüneli’nin de açılışını gerçekleştirdi. Bütün engellemelere, kumpaslara ve darbe girişimlerine rağmen, Marmaray’ı, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerini faaliyete geçiren Türkiye, savunma sanayiinde de yerli İHA (İnsansız Hava Araçları) başta olmak üzere, ATAK helikopterleri, Hava Savunma Radarları, Milli Tankımız Altay ve gökyüzündeki gözlerimiz Göktürk Uyduları ile geleceğe emin ve kararlı adımlarla ilerliyor. Dünyada eşi benzeri olmayan projelere öncülük eden ülkemiz, yakın zamanda da 3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

TERÖRE RAĞMEN AVRASYA TÜNELİ AÇILDI

Başta FETÖ olmak üzere, PKK, DEAŞ ve DHKP-C terör örgütlerinin topyekûn saldırısına maruz kalan ve bölgesinde oynadığı etkin rolden vazgeçirilmeye çalışılan Türkiye, bütün engelleme ve kumpaslarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, prestij projelerini bir bir hayata geçiriyor. İstanbul’un iki yakasını deniz altından oto yolu ile birleştirecek olan Avrasya Tüneli’nin açılışının önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla görkemli bir törenle gerçekleştirilmesi Türkiye’nin 2023 hedeflerinden hiçbir şartta vazgeçmeyeceğinin en net göstergesi oldu. Kazlıçeşme-Göztepe arasını 15 dakikaya düşüren ve toplamda 1 milyar 245 milyon 121 bin 188 dolara mal olan Avrasya Tüneli, dünyanın en iyi geçiş projesi ünvanını da elinde bulunduruyor.

GEZİCİLERE İNAT MARMARAY FAALİYETE GEÇTİ

Gezici çapulcuların ülkemizi yakıp yıktığı ve seçilmiş meşru iktidara karşı aleni bir şekilde darbe teşebbüsüne giriştiği 2013 yılı içerisinde de, İstanbul’un iki yakasını deniz altından demir yolu ile birleştirecek olan Marmaray hizmete alınmıştı. Marmaray gibi asrın projesi olarak nitelendirilen bir yatırımın engellenmesi için dış güçler ve yerli işbirlikçileri tarih ve doğa katlediliyor yaygaraları koparmışlardı. Türkiye oynanan bu kirli oyunu görmüş provokatörlere yüz vermeyerek, Gezi Parkı çapulculuğunun s on bulmasını sağlamıştı.

ARTIK ‘2 BETON DİREK DEĞİL’ BOĞAZIN 3. İNCİSİ

Gezi Parkı provokatörlerinin, “yapılmasın” diye şart koştukları maddeler arasında yer alan ve İstanbul’un iki yakasını üçüncü defa birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise, FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz akşamı giriştiği darbe teşebbüsüne rağmen 26 Ağustos’ta açıldı. Malum medya tarafından, “3. Köprü artık 2 beton kuleden ibaret” manşetleriyle engellenmeye çalışılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü şuan bütün heybetiyle boğazın iki yakasında arzı endam etmekte ve ülkemizi güzel yarınlara taşıyacak yatırımlara köprü olmakta.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ MESAFELERİ KISALTTI

Türkiye’nin devletler muvazenesinde hakettiği yere gelmesini istenmeyen şer odakları ve yerli işbirlikçilerinin bütün engelleme ve kumpaslarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ülkemiz; İstanbul-İzmir arası ulaşım mesafesini 9 saatten 3,5 saate indirecek olan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyol projesinin en önemli ayağı Osmangazi Köprüsü’nü 30 Haziran günü milletimizin hizmetine açmıştı.

SAVUNMA SANAYİİNDE DESTAN YAZDIK

Sadece ulaşım değil savunma sanayiinde de oldukça büyük hamlelere imza atan Türkiye, yapmış olduğu atılımlarla dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtuldu. Başta yerli İHA (İnsansız Hava Araçları) olmak üzere ATAK Helikopterleri ve Altay isminde tanklar üreten Türkiye, savunma sanayi ürünleri ihraç edecek bir ülke konumuna geldi. Özellikle İHA’lar vasıtasıyla anlık istihbarat alan güvenlik güçlerimiz teröristlere nokta operasyonlar düzenlemeye başladı. Kendi ürettiği helikopterler ve tanklarla da ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainlerin üzerlerine ölüm kustu.

DENİZİN ALTINDAN YAVRU VATANA SU

‘Yavru Vatan’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de yatırımlar gerçekleştiren Türkiye, asrın projesi olarak nitelendirilen ve Akdeniz’in altından borularla KKTC’ye su temin sağlayacak olan 1.6 milyar dolara mal olan projeyi de hayata geçirdi. Türkiye ile KKTC arasına 80 kilometrelik askılı boru sistemi kuruldu. Borular, denizin 250 metre altından şamandıralar ile bağlandı ve ilk su geçen ay Ada’ya ulaştı.

2018’İN ŞUBAT’INDA 3. HAVALİMANI AÇILACAK

Türkiye’yi havacılık sektöründe zirveye taşıyacak olan ve halihazırda İstanbul’da yapımı devam eden 3. Havalimanı ise 26 Şubat 2018’de hizmet vermeye başlayacak. Hatırlanacağı üzere Gezici çapulcular, vandallıklarının son bulma şartlarından birisi olarak da 3. Havalimanı’nın yapımının durdurulması şartını öne sürmüşler, bu çirkin isteklerine gerekçe olarak da sözde çevre katliamını göstermişlerdi. İşte o gezici vandalların durdurmak istediği havalimanı da tüm engellemelere rağmen 2018’de faaliyete geçerek, ülkemizin 2023 hedefleri için hizmet vermeye başlayacak.

SIRADA KANAL İSTANBUL VE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VAR

2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen ülkemiz ise yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz’i ve Marmara’yı İstanbul’da buluşturacak olan ve “çılgın proje” olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’a ise ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale ilimize de tıpkı Osman Gazi Köprüsü gibi bir köprü yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol kesimine ilişkin ön proje çalışmalarında son aşamaya gelindi. Köprü ile ilgili önümüzdeki Ocak ayında ihale teklifleri alınacak ve Çanakkale Destanı’nın yıl dönümü olan 18 Mart 2017’de ilk kazma vurulacak.