Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!

Olympiakos, Emmanuel Emenike’yi transfer etmeye kararlı.



Kırmızı- Beyazlılar’dan bir yöneticinin bu hafta İstanbul’a gelerek pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.



Olympiakos, Emenike için 2 milyon Euro (8 milyon TL) ödemeye hazır.

Fenerbahçe'den aldığı yıllık 10 Milyon TL maaş ve satış bedelinden ise 8 Milyon TL toplamda ise Fenerbahçe'nin 18 Milyon TL gibi kaynak sağlanmış olacak.