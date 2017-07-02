Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!
Yunanistan şampiyonu Olympiakos, Emmanuel Emenike’yi transfer etmeye kararlı.02 Temmuz 2017 Pazar 02:52
Olympiakos, Emmanuel Emenike’yi transfer etmeye kararlı.
Kırmızı- Beyazlılar’dan bir yöneticinin bu hafta İstanbul’a gelerek pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
Olympiakos, Emenike için 2 milyon Euro (8 milyon TL) ödemeye hazır.
Fenerbahçe'den aldığı yıllık 10 Milyon TL maaş ve satış bedelinden ise 8 Milyon TL toplamda ise Fenerbahçe'nin 18 Milyon TL gibi kaynak sağlanmış olacak.