Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!

Yunanistan şampiyonu Olympiakos, Emmanuel Emenike’yi transfer etmeye kararlı.

02 Temmuz 2017 Pazar 02:52
Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!

OlympiakosEmmanuel Emenike’yi transfer etmeye kararlı.

Kırmızı- Beyazlılar’dan bir yöneticinin bu hafta İstanbul’a gelerek pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

OlympiakosEmenike için 2 milyon Euro (8 milyon TL) ödemeye hazır.

Fenerbahçe'den aldığı yıllık 10 Milyon TL maaş ve satış bedelinden ise 8 Milyon TL toplamda ise Fenerbahçe'nin 18 Milyon TL gibi kaynak sağlanmış olacak.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 02:52
  1. Emenike
  2. Olympiakos
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonun altında kalan çocuğun burnu bile kanamadı
    1. Kamyonun altında kalan çocuğun burnu..
    2. ABD bayrağı PKK/PYD'li teröristin..
    3. Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!
    4. Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için..
    5. Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    6. Konyaspor'dan İngiltere Premier Lig'e..
    7. Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle..
    8. Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı
    9. Trabzonspor'un yıldızı sözleşmesini..
    10. Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi..
    11. İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi..
    12. "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    13. Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
    14. İran medyası: Çaldıranın intikamını..
    15. Putin, Katar Emiri ile telefonda görüştü
    16. PKK, Rakka'da ağır kayıplar veriyor
    17. Şeyh Said 92 yıl önce idam edilmişti...
    18. Ak Parti ilçe başkan yardımcısı şehit..
    19. Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'de..
    20. İsrail'i lağım suları bastı.....
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası