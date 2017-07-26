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Emenike'ye 3 dakika yetti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, 6 maçla başladı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:16
Emenike'ye 3 dakika yetti

Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0
AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2
FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2
Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:16
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