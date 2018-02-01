Emanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılıp Olympiacos'a transfer olan Emmanuel Emenike, İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'a transfer oldu.01 Şubat 2018 Perşembe 12:42
İspanya La Liga takımlarından Las Palmas, Olympiakos'ta da kadro dışı kalan Emanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.
İspanyol ekipten resmi yapılan açıklamada 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralık olarak sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Olympiakos ile 10 resmi maça çıkan Emenike sadece 4 gol atabildi.