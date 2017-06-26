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Emenike'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcüsü Emmanuel Emenike, Yunanistan yolcusu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:38
Emenike'nin yeni adresi belli oldu

Olympiakos, Emenike için Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Sarı-lacivertliler de kadrosunda düşünmediği Nijeryalı golcü için gelen bu teklife sıcak bakıyor. Bu transferde tek sorun, tecrübeli forvetin, Yunan kulübünden de Fener'den kazandığı yıllık 2.5 milyon Euro'yu istemesi. Emenike'nin menajerinin, Olympiakos ile masaya oturarak bu transfere nokta koyması bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:38
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