Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne verdiği tepki

Dün Yunan ekibi Olympiakos için sağlık kontrolünden geçen Emenike, Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye geri geldi. Emenike’yi karşılarındaki gören havaalanındaki insanlar, Nijeryalı futbolcu ile fotoğraf çektirmek için yarıştı.

"Beşiktaş'a gel"

Emenike bir taraftarın kendisine "Beşiktaş'a gel" demesine ise kahkaha atarak karşılık verdi.

Golcü futbolcu, yalnız geldiği havaalanından özel araçla ayrıldı.