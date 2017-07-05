Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne verdiği tepki
Olympiakos ile anlaşan Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Türkiye’ye geldi. Emenike havaalanında kendisine "Beşiktaş'a gel" diyen taraftara kahkaha attı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:31
Dün Yunan ekibi Olympiakos için sağlık kontrolünden geçen Emenike, Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye geri geldi. Emenike’yi karşılarındaki gören havaalanındaki insanlar, Nijeryalı futbolcu ile fotoğraf çektirmek için yarıştı.
"Beşiktaş'a gel"
Emenike bir taraftarın kendisine "Beşiktaş'a gel" demesine ise kahkaha atarak karşılık verdi.
Golcü futbolcu, yalnız geldiği havaalanından özel araçla ayrıldı.
(Yeni Şafak)