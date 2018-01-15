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Emenike sürprizi! Sivasspor...

Menajerler Yiğido’ya Emenike’yi önerdi. Hücum hattına bir takviye yapacak olan Yiğidolar’da gözler teknik direktör Samet Aybaba’nın bu konuda vereceği karara çevrildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:36
Emenike sürprizi! Sivasspor...

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yiğidolar, ikinci yarıya da flaş bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar’da transfer çalışmaları son sürat devam ederken menacerlerden Emenike önerisi geldi.
 
Olympiakos’tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla gündeme gelen Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor’da oynamaya hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör Samet Aybaba’ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.
 
Yiğidolar, devre arası transferini Karabükspor’dan sağ bek Paul Pap’ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı bildirildi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:36
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