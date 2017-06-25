Emenike komşuya gidiyor!

Emmanuel Emenike'yi isteyen Olympiakos kulübü yetkilileri, Fenerbahçe'ye telefonda oyuncunun durumunu sordular. Taraflar, prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe yönetimi, Yunan ekibine 'Teklifinizi yazılı olarak iletin' dedi. İki kulüp arasındaki son görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanmasının ardından transferin gerçekleşeceği bildirildi.

Olympiakos'un Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 2 milyon euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe, transfer gerçekleşirse oyuncunun 2.5 milyon euroluk maaş yükünden de kurtulacak.

KULAKLAR PORTEKİZ'DE

Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ın transferi için Portekiz'de görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut'tan gelecek haberi bekliyor. Benfica ve Sporting Lizbon'un yanı sıra Valencia'nın da kadrosuna katmak istediği milli futbolcunun durumunun önümüzdeki hafta içinde belli olacağını düşünen sarı-lacivertlilerin, 8 milyon euroluk bir teklife 'evet' diyeceği konuşuluyor.