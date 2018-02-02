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Emekliye yeni zam

12 milyon emekliye her ay ödenen ek ödemede maaş sınırı değişti. Bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu oranın yüzde 8-9’a çıkartılması da gündemde.

02 Şubat 2018 Cuma 09:17
Emekliye yeni zam

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme net maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödeme tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor.

EK GELİR ARTACAK

Tutar, düşük maaşlılarda net aylığın yüzde 5'i, diğer emeklilerde ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre; bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 18 lira 2 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Türkiye Emekliler Derneği, ek ödeme oranlarının artırılmasını gündeme taşıdı. Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9'a yükseltilmeli" dedi. Bu talep hayata geçerse, emekliye her ay maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i yerine yüzde 8'i, yüzde 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı bin lira olan emekli 50 lira ek ödeme alırken, bu tutar 90 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olan emekliye ek ödeme olarak ayda 60 lira yerine 135 lira, maaşı 2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, maaşı 2 bin 500 lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek. 3 bin lira maaşlı emeklinin ek ödemesi 120 liradan 270 liraya, 4 bin lira maaşlının ek ödemesi de 160 liradan 360 liraya yükselecek.. (Takvim)

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:17
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