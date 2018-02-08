Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emekliye müjdeli haber! Kabul edilirse yüzde 8 olacak

12 milyona yakın emekliye her ay maaşın yüzde 4-5’i oranında ek ödeme verilirken, Türkiye Emekliler Derneği’nden ‘Temel gıda maddeleri için yüzde 8 KDV veriliyor. Bu sebeple, ek ödeme de yüzde 8’in altında olmamalı’ çağrısı geldi.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:03
Emekliye müjdeli haber! Kabul edilirse yüzde 8 olacak

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödemealıyor. Vergi iadesinin kaldırılmasının ardından getirilen ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 18 lira 2 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu oranların düşük kaldığını, artırılması gerektiğini belirtiyor.

'MAAŞA GÖRE OLSUN'

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli" diyerek çağrıda bulundu. Eğer ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin aylık gelirinde artış olacak. Emekliler, maaş zamlarının dışında yeni bir artış almış olacak. Örneğin; halen 2 bin lira maaşı olan emekli aylık

NASIL UYGULANIYOR?

* Halen maaşı bin 18 lira 2 kuruş ve altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

* Maaşı bin 500 lira olan emekli aylık 60 lira (1.500 TL x %4 = 60 TL) ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor.

* Ek ödeme yüzde 8 olursa. Bin 500 lira maaşı olan emeklinin ek ödemesi 120 liraya (1.500 TL x %8 = 120 TL) çıkacak.

* Bu durumda bu emeklinin eline bin 560 lira yerine bin 620 lira geçmeye başlayacak 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar oran yüzde 8 yapılırsa 160 liraya çıkacak.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:03
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar piyasaya nasıl başladı?
    1. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    2. Sıkıntı yok, abartı var
    3. Tren ikiye bölündü! Kaza sırasında..
    4. Beyaz Saray'da önemli istifa!
    5. Adana'da operasyon! Sobadan bakın ne..
    6. Merkez Bankasından 10 mesaj
    7. İşte o fotoğrafın perde arkası!
    8. Gençlik ve Spor Bakanı Bak Filistin'de..
    9. Mısırlı judocu bile bile..
    10. İngiliz Times gazetesi: Türkiye ile..
    11. Kahramanmaraş’ta kadın polis hırsızlık..
    12. Bir rezalet daha! CHP'li belediyelerde..
    13. Operasyona katılan Mehmetçiğin çayları..
    14. Eroğlu İKMİB’e aday
    15. Meteorolojiden İstanbul'a yağmur uyarısı
    16. Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!
    17. Deniz tutkunlarının fuarı
    18. Beyaz Saray'da kritik istifa!
    19. Gazi Üniversitesi'nde operasyon: Çok..
    20. Beyaz altınsız ticaret bereketsiz kaldı
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi