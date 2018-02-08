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Emekliye müjdeli haber! Çağrı yapıldı

12 milyona yakın emekli her ay maaşın yüzde 4-5’i oranında ek ödeme alırken, Türkiye Emekliler Derneği’nden ‘Temel gıda maddeleri için yüzde 8 KDV veriliyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8’in altında olmamalı’ çağrısı yapıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:08
Emekliye müjdeli haber! Çağrı yapıldı

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin kaldırılmasının ardından getirilen ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 18 lira 2 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu oranların düşük kaldığını, artırılması gerektiğini belirtiyor.

'MAAŞA GÖRE OLSUN' ÇAĞRISI

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli" diyerek çağrıda bulundu. Eğer ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin aylık gelirinde artış olacak. Emekliler, maaş zamlarının dışında yeni bir artış almış olacak. Örneğin; halen 2 bin lira maaşı olan emekli aylık

NASIL UYGULANIYOR?

* Halen maaşı bin 18 lira 2 kuruş ve altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

* Maaşı bin 500 lira olan emekli aylık 60 lira (1.500 TL x %4 = 60 TL) ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor.

* Ek ödeme yüzde 8 olursa. Bin 500 lira maaşı olan emeklinin ek ödemesi 120 liraya (1.500 TL x %8 = 120 TL) çıkacak.

* Bu durumda bu emeklinin eline bin 560 lira yerine bin 620 lira geçmeye başlayacak80 lira ek ödeme alırken, bu tutar oran yüzde 8 yapılırsa 160 liraya çıkacak.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:08
  1. SSK
  2. Bağ-Kur
  3. emekli

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