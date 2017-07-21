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Emekliye maaş hesaplama formülü

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay maaşlarını çifte zamlı alıyor. Zam hesabı konusunda emeklilerden telefon yağdı.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:32
Emekliye maaş hesaplama formülü

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammını almaya başladı. Zam hesabı konusunda emeklilerden gazetemize telefon yağıyor. Emekliler, hesabın detaylarını soruyor. Emeklileri aydınlatmak için hesaplamayı detaylarıyla aktarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme alıyor. Örneğin; Haziran ayı net maaşı 2 bin lira olan emekli, ayda 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline 2 bin 80 lira geçiyordu. Emeklinin eline bu ay geçecek para ise şöyle hesaplanıyor:

● 2 bin lira olan net maaşa yüzde 5.89 enflasyon zammı ekleniyor. Temmuz ayı net maaşı 2 bin 117 lira 80 kuruş (2.000 x % 5.89 = 2.117,80) oluyor.

● Yeni maaş üzerinden yüzde 4 vergi iadesi hesaplanıyor. Bu tutar da 84,71 lira (2.117,80 x % 4 = 84,71) oluyor.

● Temmuz ayı net maaşına vergi iadesi tutarı ekleniyor. Karşımıza 2 bin 202 lira 51 kuruş (2.117,80 + 84,71 = 2.202,51) rakamı çıkıyor. Bu, emeklinin Temmuz'da eline geçecek para oluyor.

● Bu emeklinin maaşı 2 bin liradan 2 bin 117 lira 80 kuruşa, ek ödemesi de 80 liradan 84,71 liraya yükselmiş oluyor.

● Net maaşınızı e-devlet sisteminden ya da herhangi bir SGK'ya giderek öğrenebilirsiniz.

3 FARK BİRDEN

Temmuz ayı maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle 22-23 Haziran'da alan memur emeklileri, 3 zammın getirdiği farkı ise önümüzdeki günlerde cebine koyacak. Maaşlar; yüzde 2.92 enflasyon farkı, yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve ek ödemedeki artış dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Takvim'in haberine göre, net maaşı 2 bin lira olan memur emeklisi, 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yüzde 2.92 + 4 zammın eklenmesiyle maaş, 2 bin 138 lira 40 kuruşa çıktı. Ek ödeme de 80 liradan 85,53 liraya yükseldi. Emeklinin Temmuz maaşı (maaş + ek ödeme) 2 bin 223 lira 93 kuruş oldu..

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:32
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