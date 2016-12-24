Emekliye ek ikramiye

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerine, 30 yılı aşan her yıl için ödeme yapılacak. Örneğin 40 yıl çalışan bir memur emeklisine, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak. İkramiye, memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkat alınarak hesaplanacak. Takvim'in haberine göre, hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak..