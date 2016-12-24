Cloudflare

Emekliye ek ikramiye

Memur emeklilerine ikramiye farkı yasalaşma yolunda. 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, kısa süre içinde de TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Emekliye ek ikramiye
Eklenme: 24 Aralık 2016, 08:53
Bu haber 1.026 kez okundu

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerine, 30 yılı aşan her yıl için ödeme yapılacak. Örneğin 40 yıl çalışan bir memur emeklisine, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak. İkramiye, memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkat alınarak hesaplanacak. Takvim'in haberine göre, hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak..

 
EtiketlerTBMMBMMem
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, En Az Gelişmiş Ülkelere destek verecek…

Erdoğan'dan bir dolar açıklaması daha!Erdoğan'dan bir dolar açıklaması daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli paraya geçerek bu adımları atıp…

Türk Akımı hükümetlerarası anlaşması onaylandıTürk Akımı hükümetlerarası anlaşması onaylandı

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan TürkAkım…

FETÖ'cüler maille saldırdı!FETÖ'cüler maille saldırdı!

Darbe planı başarısız olan FETÖ, ABD’deki Türk işadamlarını hedef aldı.…

Memura tayin fırsatıMemura tayin fırsatı

Kamuda görev yapan memurların ailelerinden ayrılma sorunu 'eş durumundan tayin'…

Promosyon artacakPromosyon artacak

Emekliler, banka promosyonu için gözünü Başbakan Yıldırım’a çevirdi. Bakan Mehmet…

Emekliye ek ikramiyeEmekliye ek ikramiye

Memur emeklilerine ikramiye farkı yasalaşma yolunda. 30 yıldan fazla emekli…

130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal…

FETÖ Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmış!FETÖ Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmış!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ FETÖ'nün Borsa İstanbul'da…