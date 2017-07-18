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Emekliye ek gelir

Kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan memur emeklileri dikkat! Başvurularını yapanlar ek ikramiyelerini alıyor. Yıllık 3 bin 407 liraya varan ödeme yapılıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 08:28
Emekliye ek gelir

408 bin memur emeklisi, ikramiye farkına kavuşuyor. Kamudan 30 yıldan fazla hizmetle emekli olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, başvurularını yaparak, 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme alıyor. Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse, hak sahipleri yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ikramiyeyi alabiliyor. Hak kaybına uğramamak için 27 Ocak 2018'e kadar mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurunun yapılması gerekiyor.

TARİH ÖNEMLİ

Ek ikramiye ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılıyor. Ödenecek tutar, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı; memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. SGK'nın vermiş olduğu bilgiye göre; yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş. Hak sahiplerine ilk etapta ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Varsa kalan kısmı, ilk ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek. Ek ikramiye ödemelerine Mart ayında başlandı. 130 bini aşkın memur emeklisi Mart'ta ek ikramiye ödemesini cebine koydu..

AYLIKLAR HESAPTA!

Takvim'in haberine göre, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zamlı maaşlarını almaya başladı. Yüzde 5.89 zammın yansıtıldığı maaşlar, dünden itibaren yatırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alıyor. Bu ay da maaşlar Temmuz artışı yansıtılmış şekilde aylık alma günlerinde ödenecek. Memur emeklileri ise yüzde 4 + yüzde 2.92 artışın getirdiği zam farklarını bu ayın içerisinde alacak.

BUNLARA DİKKAT EDİN

■ Kamudan 30 yılın üzerinde hizmeti olup 7 Ocak 2015'ten önce emekli olanlar ek ikramiye alıyor.

■ Hak sahibi memur emeklisi vefat etmişse, dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ödeme yapılıyor.

■ Başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor.

■ Ödemeden yararlanmak için 27 Ocak 2018'i kaçırmamak gerekiyor.

■ Daha önce dilekçeyle SGK'ya başvuran kişilerin tekrar başvuru yapması gerekmiyor..

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 08:28
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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