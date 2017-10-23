Emekliye 355 lira zam fırsatı

Milyonlarca emekli, intibak umudu taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı merakla bekliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden intibak yönünde karar çıkarsa, milyonlarca kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Maaşlarda ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan zammın yolu açılacak.

HERKESİ KAPSAYACAK

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya yapılan intibak zammı, daha sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. İntibak talebinin Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunmasının ardından, Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı yargıya başvurmuştu. İdare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Avcı'nın yaptığı bireysel başvuru hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Konu önümüzdeki günlerde yüksek mahkemenin gündemine gelecek. Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, milyonlara zam yolu açılacak. İntibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Emekli maaşları mercek altına yatırılacak, artışlar belirlenecek. İlk intibakta maaşlarda 50 lira ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da artışların bu seviyede olmasını bekliyor.

İNTİBAK İLK SIRADA

Davayla ilgili gelişmeleri takip eden Türkiye Emekliler Derneği'nin Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin çözüm bekleyen sorunlarının başında intibak meselesinin geldiğini ifade ederek, "2000 öncesi emeklilerimiz intibak hakkını elde etmişti. Şimdi de 2000 sonrası emeklilerimiz için intibak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Takvim