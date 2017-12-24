Emekliye 3 Ocak zammı

Memur emeklileri yüzde 4 zamma ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını, SSK ve Bağ- Kur emeklileri maaşlarında ne kadar artış olacağını 3 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilerle öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihte zam oranlarını öğrenip aynı ay içerisinde maaş alma günlerinde ek paralarını da almış olacaklar. Maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alan memur emeklileri ise, zam için enflasyon verisi bekleneceğinden ocak ayı başında aylıklarını zamsız olarak alacak. 3 Ocak’ta kesin artış ortaya çıktıktan sonra farklar hesaplara yatırılacak.