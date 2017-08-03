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Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi

Anayasa Mahkemesi, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, emekli ikramiyelerinin hak edildiği tarihten itibaren hesaplanacak enflasyon farkı ile birlikte ödenmesi gerektiğine karar verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:40
Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi

Anayasa Mahkemesi, emekli ikramiyelerinin enflasyon değer kaybı eklenerek ödenmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, bir vatandaşın emeklilik ikramiyesinin güncellenerek ödenmesine ilişkin yargı kararının uygulanmadığı iddiasıyla bireysel başvuruda 10 bin liranın üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi. Karar benzeri durumda olan tüm emekliler için emsal teşkil ediyor. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Ferda Yeşiltepe kararında Yüksek mahkeme emekli ikramiyelerinin hak edildiği tarihten itibaren hesaplanacak enflasyon farkı üzerinden ödenmesi gerektiğine karar verdi.

GÜNCELLEME TALEP ETTİ

Ferda Yeşiltepe adlı vatandaş 1988 yılında SSK'lı olarak yaşlılık aylığına bağlandı. Yeşiltepe, hizmet birleştirmesi kapsamında "Son defa T.C. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve" ibaresinin iptalinin ardından Emekli Sandığı'na tabi çalıştığı dönemler için emekli ikramiyesi ödenmesini talep etti. SGK kararın esas yönünden bozularak kaldırılması, Yeşiltepe de emekli ikramiyesinin güncellenerek ödenmesine karar verilmesi talebiyle karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, Kurum'un itirazını reddetti, Yeşiltepe'nin itirazını da kısmen kabul etti. Yeşiltepe, 6 Mart 2014'te SGK'ya başvurarak emekli ikramiyesinin güncellenerek ödenmesini istedi. Yeşiltepe'ye birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlandığı tarihte geçerli katsayılar esas alınarak 2 lira 27 kuruş ikramiye ve idareye başvuru esas alınarak 54 kuruş yasal faiz ödendi.

MAHKEME 2 LİRAYI 10 BİN TL'YE ÇIKARDI

Emekli vatandaş, 28 Mayıs 2014'te Anayasa Mahkemesine "Mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği" iddiasıyla bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, faiz hesaplamasının 1988 yılı esas alınarak yapılması gerektiğini belirterek, başvuruda bulunan Yeşiltepe'ye 10 bin 369 liraya ödenmesini kararlaştırdı.

SABAH

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:40
  1. emekli ikramiyesi
  2. SGK
  3. Anayasa Mahkemesi
  • Ada-PaAda-Pa1 sa önce
    bir şirket ne kadar para kazanıyosa şirkette kaç kademe varsa o kadameler diğerinden 2 kat almak şartıyla para alır.şirket ve vergi gideri içinde para ayrılır.Geri kalanı paylaştırılır.şirketteki para böyle bölünür.örnek müdür aylık 50 bin alır mühendis 15 bin stajyer 10 bin işçi 6 bin gibi.bu gerçek bir fabrikanın geliri ve dağılış biçimi.İşte fabrika sahibi işçinin paras ını hop pocket yani ce p yapar :D de v letde aynı.Sonrada kandırmak için ikramiye verirler.
Bugünkü Akit

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