Emeklilik şirketlerinden sağlık sigortası hizmeti

Süreci yatırım yaparak değerlendiren Katılım Emeklilik, sağlık sigortası ürünlerini devreye alıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu kapsamda ilk aşamada ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’, ‘7/24 Acil Sağlık Sigortası’, ‘Seyahat Sağlık Sigortası’ ve yurt dışından gelip de ikamet talebinde bulunan yabancılar için sağlık güvencesi sağlayan ‘Misafirim Güvende’ sağlık sigortaları hizmetlerini başlattıklarını kaydetti. 2017 yılı başında sektördeki faizsiz fon büyüklüğü pazar payının yüzde 5,33’den yüzde 7,65’e yükseldiğine dikkat çeken Sincek, 2018’in katılım sigortacılığının yılı olacağını söyledi.