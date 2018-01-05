Emeklilik şirketlerinden sağlık sigortası hizmeti
Bireysel Emeklilik şirketlerine sağlık sigortası izni verilmesiyle birlikte sektörün vatandaşlara 360 derece hizmet vermesi imkânı doğdu.05 Ocak 2018 Cuma 10:03
Süreci yatırım yaparak değerlendiren Katılım Emeklilik, sağlık sigortası ürünlerini devreye alıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu kapsamda ilk aşamada ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’, ‘7/24 Acil Sağlık Sigortası’, ‘Seyahat Sağlık Sigortası’ ve yurt dışından gelip de ikamet talebinde bulunan yabancılar için sağlık güvencesi sağlayan ‘Misafirim Güvende’ sağlık sigortaları hizmetlerini başlattıklarını kaydetti. 2017 yılı başında sektördeki faizsiz fon büyüklüğü pazar payının yüzde 5,33’den yüzde 7,65’e yükseldiğine dikkat çeken Sincek, 2018’in katılım sigortacılığının yılı olacağını söyledi.