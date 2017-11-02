Emekli olabilmek ve yaşlılık maaşı alabilmek için şartlar neler?

Türkiye’de emekli olmak isteyen milyonlarca kişinin merak ettiği birçok soru bulunuyor. Sigortalı çalışan herkes en erken tarihte ve en yüksek aylıkla emekli olmanın yollarını arıyorlar.

Star gazetesi yazarı Resul Kurt, 'Emeklilik planlayanlar dikkat!’ başlıklı bugünkü yazısında emeklilik planlamasının çok iyi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

SSK’lıların yani 4/a kapsamında olan sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için belirli şartların yerine gelmesi gerektiğini belirten Kurt, bu şartları ise şöyle sıraladı;

-İşe giriş tarihine göre değişen yaş şartını tamamlama,

-Belirli bir süre sigortalı olma,

-Belirli bir süre prim ödeme,

-Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılma ve

-SGK’ya yazılı talepte bulunma olarak sayılabilir.

(SSK) yani 4/a sigortalıları yaşlılıktan dolayı kısmi veya tam aylığa hak kazanabiliyor.

Kurt, emekli olabilmek için üç şartın olduğunu belirterek bu şartların sigortalıların prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı olduğunu aktardı.

Her üç şartında mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizen Kurt ''Bu şartlardan birisinin bile eksik kalması halinde emekli aylığı bağlanmaz'' dedi.

4/a kapsamından emeklilik şartları ve ödenmesi gereken en az prim ödeme gün sayısının işe giriş tarihine göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Kurt, hangi tarihlerde ve ne tür şartlarda emekli olunabileceğini ise şu şekilde aktardı;

''İlk defa 9 Eylül 1976 tarihiden önce sigortalı olan erkeklerle 9 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar; Erkekse en az 25 yıl sigortalı olma kadınsa en az 20 yıl sigortalı olma ve 5000 gün prim ödeme koşuluyla yaşı beklemeden emekli olabilir.

Yine bu tarihlerden önce sigortalı olanlar en az 15 yıl sigorta ve en az 3600 gün prim ödeme şartıyla da erkek se 55 kadınsa 50 yaşında yaşlılıktan kısmi aylıkla emekli olabilir.

Erkekler için 9 Eylül 1976 ila 8 Eylül 1999, kadınlar için ise 9 Eylül 1976 ila 8 Eylül 1999 aralığında ilk defa sigortalı olanlar sigortalılık süresi, kademeli bir prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını sağlayarak emekli olabilirler. (SSK) yani 4/a sigortalıları için işe giriş tarihine göre değişen bir kademe söz konusu olmaktadır.

İlk defa 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 7000 gün prim ödemek yada 25 yıl sigortalılık süresi yanında 4500 gün prim ödemek koşuluyla 58 yaşında emekli olurlar.

İlk defa 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan erkekler 7000 gün prim ödemek ya da 25 yıl sigortalılık süresi yanında 4500 gün prim ödemek koşuluyla 60 yaşında emekli olurlar.

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar en az 7200 gün prim ödemek koşulunu 31 Aralık 2035 tarihinde sağlarsa yaştan etkilenmeden diğer bir ifade ile kadınsa 58 erkekse 60 yaşında emekli olabilir.''

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Resul Kurt, yaşlılık aylığı başvurularının sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine yapılması gerektiğini belirtti. Buna göre sosyal güvenlik merkezinde emeklilik (tahsis servisi) yoksa başvuru SGK tarafından belirlenen sosyal güvenlik merkezine yapılmalı.

AYLIK NEREDEN BAĞLANACAK?

Kurt, aylıkların nerden ve nasıl bağlanacağını anlattığı yazısının son kısmında ise ''Sigortalıların 4/a, 4/b veya 4/c gibi birden fazla statüye tabi çalışması varsa bu süreler birbirleri ile çakışmamak koşuluyla birleştirilir. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiilen primi ödenen hizmet süresi fazla olan statüye göre, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu şartlardan aylık bağlanır'' dedi.