Emeklilerin zam oranı belli oldu

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı. Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:

Temmuz 1,16,

Ağustos -0,29,

Eylül 0,18,

Ekim 1,44,

Kasım 0,52

Aralık 1,64

MEMUR EMEKLİLERİ FARK ALAMAYACAK

Altı aylık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde olması halinde memur emeklileri de enflasyon farkı alacaktı. Buna göre açıklanan rakamla memur emeklileri fark alamayacak.