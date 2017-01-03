Emeklilerin zam oranı belli oldu

Bağ-Kur ve SSK emeklisine yüzde 4.65 oranında zam yapıldı.

Emeklilerin zam oranı belli oldu
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:53
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Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı. Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:

  Temmuz 1,16, 
  Ağustos -0,29, 
  Eylül 0,18, 
  Ekim 1,44, 
  Kasım 0,52  
  Aralık 1,64

MEMUR EMEKLİLERİ FARK ALAMAYACAK

Altı aylık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde olması halinde memur emeklileri de enflasyon farkı alacaktı. Buna göre açıklanan rakamla memur emeklileri fark alamayacak.

 
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şamil

ver mehteri verrrr . uc gunde elli kaleme en az gelen yuzde on ayip be

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