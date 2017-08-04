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Emeklilerin yüzünü güldürecek 7 talep

Hükümet ile Memur-Sen arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde, memur emeklileri için intibaktan ücretsiz ulaşım ve sağlığa kadar 7 talep karara bağlanacak.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:09
Emeklilerin yüzünü güldürecek 7 talep

Emeklinin yüzü gülebilecek mi? Yaklaşık 3.2 milyon kamu çalışanı ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor. Görüşmelerde, 2018 ve 2019 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. 

Toplu sözleşmede memur emeklilerinin, 2 yıllık zam oranının yanı sıra 7 talebi de masaya yatırılacak. 

Aralarında dini bayramlarda bin 915 lira ikramiye, indirimli tatil, intibak, ücretsiz sağlık ve ulaşımın yer aldığı talepler hayata geçerse, hem 1.9 milyon memur emeklisinin yüzü gülecek hem de bunlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak şekilde genişletilebilecek.

İŞTE  O TALEPLER

Memur-Sen, memur emeklileri için toplu sözleşme masasına taşıyacağı talepleri açıkladı. Memurlar ve memur emeklileri için 3 alternatifli zam teklifi sunan konfederasyonun, 7 talebi şöyle:

-Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen en son maaşlarıyla birlikte bin 915 lira dini bayram ikramiyesi ödensin.

-Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme sağlansın.

-Emekliler ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstehak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

-Emeklilerden muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde muayene farkı ücreti alınmasın.

-Emekliler, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilsin. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilsin.

-Maaşlar talep halinde aylık olarak ödensin.

-Emekliler, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlansın.

ZAM İÇİN SON GÜN 21 AĞUSTOS

Toplu sözleşme görüşmelerinde kurulan hizmet kolları komisyonları halen çalışmalarını sürdürüyor. 11 ve 16 Ağustos'ta Çalışma Bakanlığı ve sendikalar tekrar bir araya gelerek 2 görüşme daha gerçekleştirecek. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta kamu sendikalarına teklifini sunacak. Zam oranı ise müzakereler sonucu en son yasal süre olan 21 Ağustos tarihinde belli olacak. 

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 14:09
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  5. Memur-Sen
  6. 2017 toplu sözleşme
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Biz millet olarak ne hikmetse bilinmez, popülizmi çok seviyoruz. Maaşlardaki dengesizliklerde 2 takvim yılı içerisinde makul düzetmeler yapılsın bu düzeltmeler tazminat değil degösterge tablosu üzerinde yapılsın tamam. Tekliflerin çoğu yasal düzenlemeler gerektiriyor.
  • hamidohamido1 sa önce
    Yapılan iyileştirmelerin hemen tamamı memur ve memur emeklisine memur Tc. tarihinin altın çağını yaşıyorki bu nedenle de herkes memurluğa zorluyor. iyide ssk emeklisi bu memleketin vatandaşı değilmi?ssk emeklisine de iyileştirme neden yapılmıyor? Yoksa ssk emeklisi salla baş al maaş emeklisi olmadı içinnmi?Lütfen emekliler arası maaş farkına biraz olsun denge getirilsin
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