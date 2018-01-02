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Emeklilerin yeni zammı yarın belli olacak

Enflasyon verilerinin açıklandığı 3 Ocak'ta 2018'in ilk yarısını kapsayan, 3 Temmuz'da da Temmuz- Aralık dönemini içeren zam oranı belli olacak.

02 Ocak 2018 Salı 10:06
Emeklilerin yeni zammı yarın belli olacak

Emekli maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki 2017'ye ilişkin enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.52 olacak. Temmuz'daki zam oranı da 2018 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre yüzde 4.02 olarak gerçekleşecek.

EMEKLİ MAAŞI FARKLA YÜKSELECEK

Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre Ocak'ta yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı alacak. Temmuz'da da memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimali var. Beklenti anketine göre, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 1.52 enflasyon farkı oluşacağı tahmin ediliyor.

2018 Yılı Programı'na göre Temmuz'da ise yüzde 0.02 enflasyon farkı verilmesi öngörülüyor. Yani enflasyon farkı oluşursa, toplu sözleşmede belirlenen zam oranları yükselecek. Bu arada emeklilerin Ocak ve Temmuz'da maaşlarıyla birlikte, her ay verilen net aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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