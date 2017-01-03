Emeklilerin yeni yıl zammı belli oldu

Emeklilerin zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekiler bu ay 4,65 oranında zam alacak.
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:14
Bu haber 2.739 kez okundu
Emeklilerin zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekiler bu ay 4,65 oranında zam alacak.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.