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Emekliler zam farkını bu ay alacak

Emekliler, bu ay içinde yüzde 5.69 zamlı maaş alacak.

16 Ocak 2018 Salı 16:43
Emekliler zam farkını bu ay alacak

Emekliler zamlı maaşı alacak olmanın heyecanını yaşarken, memur emeklileri halen farkın yatmamasından dertli. Emekliler, bankalarda yoğunluk oluşmaması için her ayın belli tarihlerinde maaş çekiyor.

29 OCAK SON GÜN

Zamlı maaş ödemeleri yarından itibaren başlıyor. İlk zamlı maaşı SSK emeklileri alacak. Bu emekliler her ayın 17'si ila 26'sı arasında maaş alıyor. Bağkurlular ise zamlı maaşa son kavuşanlar olacak. Çünkü 25 Ocak'ta maaş almaya başlıyor. Bağkurlular'ın zamlı maaş ödemesi ayın 29'una (28 Ocak Pazar gününe denk geldiği için) kadar devam edecek.

MEMUR EMEKLİSİ MERAKLA BEKLİYOR

SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarında bir sorun yok. Ancak enflasyon ayın 3'ünde açıklandığı için memur emeklisinin farkı da o tarihte belli oldu. Memur emeklisi her ayın 1 ila 5'i arasında maaş alıyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4'lük zamma göre hesaplanan maaşı bu tarihte alan emekliler, yüzde 1.69'luk enflasyon farkını ise halen alamadı. SGK yetkilileri memur emeklisine fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak 31 Ocak tarihine kadar ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi.

BU TARİHTE HESAPTA

SSK'LI EMEKLİLER

Emekli kartındaki son numara
9 olanlar 17 Ocak'ta
7 olanlar 18 Ocak'ta
5 olanlar 19 Ocak'ta
3 olanlar 20 Ocak'ta
1 olanlar 21 Ocak'ta
8 olanlar 22 Ocak'ta
6 olanlar 23 Ocak'ta
4 olanlar 24 Ocak'ta
2 olanlar 25 Ocak'ta
0 olanlar 26 Ocak'ta zamlı maaşlarını hesaplarından çekebilecek.

BAĞKURLU EMEKLİ

Emekli kartındaki son numara
9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak'ta
3 ve 1 olanlar 26 Ocak'ta
8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak'ta
2 ve 0 olanlar 29 Ocak'ta zamlarını peşin ödenir.

EMEKLİ MEMUR

Doğum tarihine göre 1-5 Ocak arasında yüzde 4 zamlı maaşlarını çekecekler. Ancak enflasyon 3 Ocak'ta açıklanacağından, enflasyon farkı hesaplaması yetişmeyeceğinden fark zamları Ocak ayı bitmeden hesaplara yatırılacak.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:43
  1. emekli zammı
  2. emekli zammı ödemeleri
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