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Emeklilerin gözü Anayasa Mahkemesi'nde

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar intibak yasası için Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararı bekliyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:56
Emeklilerin gözü Anayasa Mahkemesi'nde

Milyonlarca emekli, intibak umudu taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı merakla bekliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden intibak yönünde karar çıkarsa, milyonlarca kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Maaşlarda ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan zammın yolu açılacak.

HERKESİ KAPSAYACAK

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya yapılan intibak zammı, daha sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. İntibak talebinin Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunmasının ardından, Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı yargıya başvurmuştu. İdare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Avcı'nın yaptığı bireysel başvuru hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Konu önümüzdeki günlerde yüksek mahkemenin gündemine gelecek. Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, milyonlara zam yolu açılacak. İntibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Emekli maaşları mercek altına yatırılacak, artışlar belirlenecek. İlk intibakta maaşlarda 50 lira ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da artışların bu seviyede olmasını bekliyor.

İNTİBAK İLK SIRADA

Davayla ilgili gelişmeleri takip eden Türkiye Emekliler Derneği'nin Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin çözüm bekleyen sorunlarının başında intibak meselesinin geldiğini ifade ederek, "2000 öncesi emeklilerimiz intibak hakkını elde etmişti. Şimdi de 2000 sonrası emeklilerimiz için intibak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:56
  1. intibak yasası
  2. emeklilerin intibak yasası
  3. emeklilik intibak yasası
  • HusoHuso7 sa önce
    Ayıptır ya......
  • fatihfatih16 sa önce
    özel sektördenvebağ kur dan emekliolanlarve asgariücretli çalışanı düşünenmivar ki, sürünüyoruz kaderimiz bu neyapalımbu durumabizidüşürenler utansın ....
  • Ferhat ErkinFerhat Erkin17 sa önce
    Bu medyada hala bıkmadı emekli ile oynamaktan ısıtıp ısıtıp aynı şeyi koyuyorlar
  • ayhan dayhan d18 sa önce
    Takvim gazetesinin yıllardan beri bıkmadan usanmadan yaptığı bir taktikdir.Emekli üzerinden gazete satmak...Ayıptır ayıp..Bırakın emekliyi bu şekilde kandıran haberler yapmayı.
  • KocasolakKocasolak18 sa önce
    Tam beş yıl oldu, tetti artık da ayıp oli.
  • MustafaMustafa19 sa önce
    Bu haberi takvim ve güneş gazetesi her 10 günde yayınlıyor.maksat emekli üzerinden gazete satmak.
  • Özgür ÖrnekÖzgür Örnek20 sa önce
    Kaynak Takvim. Bu gazeteye inanan var mı içinizde?
  • A.DİLERA.DİLER21 sa önce
    ALLAH AŞKINA BU NEDİR YA !!....İKİ SENEDİR HAFTADA BİR BU HABER , AYIPTIR AYIP ,2000 SONRASI EMEKLİ OLANLAR İLE ALAY ETMEKTİR BU , YETER ARTIK, PEHLİVAN TEFRİKASINA DÖNDÜRDÜNÜZ , AYM.DE GÖREVLİ MAHKEME ÜYELERİ BU İŞİ OLUMLU OLUMSUZ NE İSE .. BU BİTİRİN LÜTFEN..........ONURUMA DOKUNUYOR , KAPIDA BEKLEŞEN DİLENCİYE DÖNDÜRDÜNÜZ BİZİ....ALLAH TAN KORKUN , BİZLER 1.500 TL İLE KIT KANAAT GEÇİNMEYE ÇALIŞAN İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARIZ...AHIMIZI ALMAYIN !!
  • melih53melih5321 sa önce
    ne yazıkki davutoğlu ve ekibi arkalarında 5 milyon fakir fukara işçi emeklisi ailenin dramını bıraktı***sofralarımızdan bir tabak sayelerinde EKSİLDİ**.sonuç ak partiye kötü oldu..son seçimlere bakın...ve en son kalan hala umut dolu olanlarda ne yazıkki bu torba yasayla umudunu da kesti..en trajiği muhalefet***hala bir önerge vermedi intibak için.***abidik işlere hemen tv karşısına heyecanla geçip bol bolll demeç veriyorlarda iş işçi emeklisine gelince boşşşverrr..havasındalar..ayrıca kaç sene oldu bekleyen 5 milyon aile etkilenen 10 milyonu geçkin kesim.ve anayasa mahkemesi bu önemli kararı ne zaman görüşecek*..hala ve hala bekliyoruz..son umut anayasa mahkemesinde...veya oradanda geçmezse artık yeni yükselen muhalefet Meral Hanım...
  • abdoabdo21 sa önce
    hep aynı haber fakat netice yok hala bekliyor emekliler bu haber bitmiyor. boşuna ümit vermeyin emeklilere. hazinede para kalmadı.
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